OTC se recuperó con un triunfazo en la Liga Sudamericana

El quinteto obereño derrotó anoche en Pilar (Paraguay) por 77 a 59 a Baurú de Brasil y así se puso 1-1 en el torneo, después de caer en su primera presentación.
Will Vorhees fue el goleador con 16, seguido por los 15 de Agustín Brocal. Ahora, los clasificados, se definen en la última jornada donde el Celeste enfrentará este domingo al local Jorge Guzmán desde las 21.40.
Los dirigidos por Fabio Demti tuvieron un juego positivo ante los brasileños. Lograron ganar por una buena diferencia de puntos, que será clave para la definición de los clasificados a la etapa final de la competencia.
Desde el inicio del enfrentamiento, el Celeste fue el dominador del tablero, con el correr de los minutos fue consiguiendo asentar su juego y construyendo una victoria necesaria para sus aspiraciones.
OTC llegó a obtener diferencias superiores a los 20 puntos, gracias a la buena defensa que le permitía dejar sin opciones al rival y robar muchos balones (18 en todo el juego). Asimismo, fue importante la tarea de Vorhees en ataque, más los aportes de Brocal; los aportes de todos los jugadores que ingresaron y sumaron en diferentes rubros. Otra clave, fue la efectividad en libres, anotando 17/25, un 72%.
Con esta victoria, el grupo A está de la siguiente manera: 1° Jorge Guzmán (2-0) +16, 2° Olimpia Kings (1-1) -1, 3° OTC (1-1) +12; 4° Baurú (0-2) – 27. Por lo que la definición será este domingo, donde pueden darse múltiples combinaciones, lo que deberá asegurar el Celeste, es ganar y por una diferencia de +6 puntos para no depender del otro encuentro.
Los partidos de la fecha tres serán: Olimpia Kings-Baurú y OTC-Jorge Guzmán.
Fuente: El Territorio.
