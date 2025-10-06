OTC batalló, pero se despidió de la Liga Sudamericana

OTC batalló, pero se despidió de la Liga Sudamericana

El regreso de Oberá Tenis Club al plano internacional no fue el esperado. Luego de haber jugado la Liga Sudamericana en 2022 y 2023, el conjunto obereño volvió al certamen para disputar la primera fase, pero terminó tercero en el grupo A y no pudo avanzar de fase.
Este domingo, el Celeste debía ganar o ganar ante Deportivo Guzmán de Ecuador para clasificar, pero no pudo demostrar el buen juego que realizó ante Baurú el sábado por la noche y se despidió del certamen internacional con derrota 81 a 63.

El primer cuarto fue muy parejo. Se prestaron el liderazgo del marcador. Recién sobre el final, el conjunto ecuatoriano logró despegarse con un parcial de 5-0 y cerró los primeros diez minutos al frente por 17-9.

Deportivo Guzmán logró mantener esa diferencia obtenida en el primer cuarto a lo largo de todo el segundo parcial. Cada vez que OTC se acercó, los ecuatorianos tuvieron respuestas rápidas para volver a escaparse. Fue un desgaste anímico importante para los misioneros, que no pudieron recortar la desventaja y se fueron al descanso largo abajo por 9 (34-25).

El descanso le vino bien a los dirigidos por Fabio Demti, que llegó a perder por un triple (36-33). Pero Guzmán golpeó rápido con un parcial de 11-3 para volver a sacar más ventaja.

Al Celeste también le jugó en contra su necesidad. Debía ganar o ganar para avanzar de fase, ya que unas horas antes Olimía Kings le había ganado a Baurú y eso se convirtió en más presión para los misioneros.

Lejos de encontrar su mejor versión en la Liga Sudamericana, la que mostró el sábado ante Baurú, OTC empezó a repetirse en errores, perdió el tercer cuarto 26-18 y Guzmán se escapó a 17 (60-43).

El Celeste tuvo que correr siempre de atrás en el marcador y eso lo sintió en los últimos 10 minutos. Finalmente fue derrota 81-63. OTC volvió al plano internacional, aunque no de la manera que hubiese deseado y ahora deberá enfocarse en la Liga Nacional, en la que debutó con triunfo ante San Lorenzo.

El miércoles, a partir de las 21, el equipo de la tierra colorada se medirá con La Unión de Formosa en su segunda presentación en casa en la Liga Nacional.

Fuente: El Territorio.

Roberto Morales

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/basquetbol-nacional/2025/10/06/otc-batallo-pero-se-despidio-de-la-liga-sudamericana/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.