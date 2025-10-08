El Celeste busca la recuperación

Tras la floja imagen que dejó el equipo en la primera fase de la Liga Sudamericana de básquet, donde fue rápidamente eliminado, Oberá Tenis Club retomará esta noche la competencia doméstica recibiendo a La Unión de Formosa.
El partido se disputará desde las 21 en el estadio Doctor Luis Augusto Derna. Será la segunda presentación del Celeste en la edición 2025/26 de la Liga Nacional.
En el debut, el pasado 30 de septiembre, el elenco dirigido por Fabio Demti se impuso por 85 a 76 como local ante San Lorenzo.
Esa noche, en lo individual se destacaron el estadounidense William Vorhees con 19 puntos, Bruno Sansimoni con 18 y Agustín Brocal con 17.
Precisamente, los tres nombrados fueron los motores ofensivos de OTC en la Liga Sudamericana que disputó en Pilar, Paraguay, ratificando antecedentes y buena actualidad. El resto del plantel quedó en deuda.
Se espera más de los extranjeros Noah Allen, Jacob Calloway y Pedro Ianguas, como también de los nacionales Lucas Andujar y Santiago Barrales.
Por el momento el equipo no logró la consistencia colectiva que se pretende, como quedó plasmada el fin de semana en Paraguay, donde cosechó dos derrotas, una victoria y quedó eliminado.
Pero también es cierto que se trata de un equipo 90% nuevo respecto a la temporada pasada y tiene mucho por mejorar, claramente.
“Era un desafío importante y sabiendo la importancia que tenía, es frustrante. Siento que le fallé a mucha gente. Había mucha expectativa dentro de la dirigencia y de la gente. Queda pedir disculpas. No estuvimos a la altura en el partido decisivo”, se lamentó el DT Celeste tras la experiencia de la Sudamericana.
La autocrítica del entrenador, como se plasmó en este medio, graficó de manera incontrastable las sensaciones de hinchas, cuerpo técnico, jugadores y dirigentes.
Ahora queda enfocarse en la competencia local y el primer desafío será La Unión, que esta temporada acumula un triunfo y una derrota jugando como local y esta noche hará su debut fuera de casa.
Luego OTC tendrá dos partidos más ante su público: el 13 ante Unión de Santa Fe y el 22 frente a Argentino de Junín.
Fuente: El Territorio.
