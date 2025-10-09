Caída de OTC en la Liga Próximo

Oberá Tenis Club cayó este miércoles 75 a 74 ante La Unión de Formosa, que mantiene su invicto en La Liga Próximo, la nueva denominación de la exLiga de Desarrollo.
Los locales no pudieron sostener la buena diferencia obtenida en la primera parte del juego y terminaron cayendo ajustadamente.
El goleador del Celeste fue Máximo Koziarski con 21 puntos; en tanto que en los formoseños tuvieron en Franco Giménez Montiel y Thiago Gronda a sus destacados con 24 y 23 unidades, cada uno.
La tarde, en el estadio «Dr. Luis Augusto Derna», pintaba para bien para el elenco obereño; que supo estar al frente por 19 puntos. Pero en el cierre La Unión reaccionó, encontró puntos desde el perímetro y de a poco fue acortando la diferencia y logró pasar al frente a falta de poco más de dos minutos.
Los instantes finales fueron de mucha tensión e ida y vuelta, con errores y aciertos de ambos lados. Los formoseños encontraron en manos de Gronda dos triples claves, uno para igualar en 72 y luego para pasar al frente 72-75; OTC respondió con dos aciertos de tiros libres de Koziarski que dejó el tablero 74-75.
La última jugada fue para El Celeste, pero no pudo acertar el doble y el triunfo quedó para La Unión que continúa invicto en tres presentaciones. Para OTC, significó la segunda caída en igual cantidad de juegos.
El próximo juego, será nuevamente de local, el lunes 13 a las 16.30 recibiendo a Unión de Santa Fe.
