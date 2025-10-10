Demti reconoció que OTC dio “un pasito adelante” a pesar de la derrota

Oberá Tenis Club no puede levantar cabeza después de lo que fue un frustrante paso por la Liga Sudamericana de básquet y anteanoche consumó una derrota en casa ante Unión de Formosa, esta vez por la Liga Nacional.
Pero más allá del resultado (80 a 87), el equipo mostró una cara distinta que el propio entrenador Fabio Demti supo reconocer: “Cuando perdés las sensaciones siempre son negativas, pero creo que en algunos aspectos del juego ofensivo y colectivo se mejoró”.
“También se puede decir que hubo un buen volúmen de juego. Dimos un pasito adelante pero hay que mejorar otras cosas como el tratar de que todos los jugadores trabajen para producir cuando toque rotar”, se sinceró.
Respecto al crédito de La Unión, Demti ya había analizado su presente: “Nos encontramos con un rival dinámico y difícil, que venía con un 48 por ciento en porcentaje de tres puntos. Nos defendimos de eso pero nos castigaron de otras maneras”.
“Fue un partido parejo que también lo podíamos ganar, pero creo que también jugó en la cabeza lo que nos pasó en la Liga Sudamericana. Los jugadores tienen que sacarse esa frustración, ya pasó y ahora hay que empezar de nuevo”.
“Todavía es temprano para hacer evaluaciones porque la Liga recién empieza y nuestro plantel es nuevo. Hay que estar tranquilos”, cerró.
Para el representante misionero el juego de este miércoles aparecía precisamente como una buena posibilidad para dejar atrás la frustración de la pronta eliminación de la Liga Sudamericana, el pasado fin de semana en Paraguay.
Pero tampoco pudo ser, ya sea por los propios altibajos, como por la intensidad desplegada por el rival que jugó en gran nivel y tuvo en el norteamericano Brandon Beavers a su principal figura y goleador del juego con 20 puntos y 10 asistencias.
Por el lado del anfitrión, el mayor anotador fue William Vorhees con 19; respaldado por Agustín Brocal (17), Santiago Barrales (14) y Noah Allen (12).
En la continuidad de la competencia, OTC recibirá el lunes a Unión de Santa Fe y el 22 volverá a ser local ante Argentino de Junín.
Fuente: El Territorio.
