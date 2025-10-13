OTC recibe a Unión de Santa Fe

Oberá Tenis Club volverá a jugar de local, en esta oportunidad frente a Unión de Santa Fe; será en el estadio «Dr. Luis Augusto Derna» a partir de las 20.30. En tanto que por la Liga Próximo, los pibes se enfrentan desde las 16.30 en el mismo escenario.
OTC afrontará su tercer juego de la Liga Nacional, hasta ahora ganó uno y perdió el otro; por su parte El Tatengue hizo su debut de visitante hace un par de días y perdió en Formosa.
Los dirigidos por Fabio Demti, buscarán afianzar el juego colectivo que tuvo en su última presentación, donde no logró sostener los buenos momentos.
Por su parte, la visita, al mando de Maximiliano Seigorman jugará su segundo partido de la temporada y buscará su primer triunfo.
Ambos equipos, no conocen la victoria en la actual temporada; el local cayó en sus dos presentaciones por la mínima (72-73 vs San Lorenzo y 74-75 vs La Unión), en tanto que los santafecinos perdieron 93-87 en Formosa.
El juego, será desde las 20.30.
Los pibes también juegan
En la previa del juego por Liga Nacional, se dará en enfrentamiento entre OTC y Unión, pero por la Liga Próximo. El horario pautado para el inicio es a las 16.30.
Fuente: prensa OTC.
