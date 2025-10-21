OTC recibirá a Argentino de Junín

OTC recibirá a Argentino de Junín

Oberá Tenis Club volverá a jugar mañana miércoles como local por la Liga Nacional, cuando desde las 21 reciba en el estadio «Luis Augusto Derna» a Argentino de Junín, en su
El Celeste logró su segundo triunfo en tres presentaciones de local superando la semana pasada a Unión de Santa Fe por 84 a 66, con 18 puntos de Williams Vorhees y 14 de Agustín Brocal y Noah Allen.
Con un récord de 2 victorias y una derrota, en la segunda fecha y ante La Unión de Formosa, el quinteto de Fabio Demti se ubica sexto en las posiciones con un rendimiento del 66,6%, tabla que es encabezada por Ferro Carril Oeste, el único invicto del certamen, con 5 victorias consecutivas.

En la primera salida de Misiones, OTC visitará a Atenas, en Córdoba, el jueves 30;  a Independiente de Oliva, el sábado 1 de noviembre y a Instituto, en Alta Córdoba, el lunes 3.

Fuente: redacción Deportes Misiones. 

Roberto Morales

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/basquetbol-nacional/2025/10/21/otc-recibira-a-argentino-de-junin/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.