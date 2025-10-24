Demti espera una reacción del equipo

La ajustada caída por 89 a 87 con Argentino de Junín, en el estadio «Luis Augusto Derna», dejó expuesto una irregularidad sostenida que no se logra revertir en el Celeste. Ya van cuatro juegos de local en esta Liga Nacional de básquet y la racha es de dos triunfos y la misma cantidad de derrotas, números que dejan al club navegando por la mitad de tabla.
El triunfo de la semana pasada ante el Tatengue levantó el ánimo, sobre todo porque el Celeste tuvo puntos altos y pudo ser el que manejó el juego. Pero todo se vio opacado esta noche con una actuación poco convincente.
El goleador de la noche fue William Voorhees con 21 puntos, muy cerca lo siguió Agustín Brocal con 18. En tanto que en la visita se destacó Ramiro Frontera con 17 y Dylan Smith con 16 puntos.
“No tuvimos el arranque que deseamos en esta temporada, en todo sentido. Teníamos una linda serie de local para como para empezar a aprovechar pero no lo logramos”, remarcó Demti.
“Hay que rebobinar de nuevo para analizar muchas cosas. El equipo se muestra muy inestable porque por momentos hacemos cosas buenas y por otros nos vamos del juego; es algo que lo demostramos con Unión la semana pasada, aunque en ese caso lo ganamos”.
“Tocó perder y me duele un poco más. Espero que con lo que viene se venga una reacción del equipo entendiendo que es una de las giras más difíciles que nos puede dar la competencia, con tres equipos muy fuertes. Veremos para qué estamos”, cerró.
OTC viajará la semana que viene a Córdoba, donde enfrentará a Atenas el jueves 30 (desde las 21), a Independiente de Oliva el sábado 1 de noviembre (a partir de las 11.30) y a Instituto el lunes 3, en una gira muy exigente.
Fuente: El Territorio.
