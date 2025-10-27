Los jugadores de OTC a seguir en La Liga Próximo

La nueva temporada de La Liga Próximo sigue a puro ritmo. La competencia nacional U21 que se juega a la par de La Liga Nacional deslumbra con partidos todos los días y talento en cada uno de los elencos que la disputan. Ya consolidada como una liga de referencia a nivel formativo en la región, la competencia reúne a muchos de los mejores talentos nacidos del 2004 en adelante que se enfrentarán entre sí durante 36 fechas hasta definir a los cuatro integrantes del Final Four.
Si bien es cierto que Oberá Tenis Club no arrancó de la mejor manera, ya que acumula una sóla victoria en cuatro presentaciones, el sitio oficial de La Liga pone la mirada en tres jugadores: su goleador Máximo Koziarski; Edwin Niebles y Drazen Sinigoj.
Algunos jóvenes con minutos en el equipo superior aprovechan el certamen para sumar confianza en un rol más protagónico. Otros, haciendo sus primeras armas, potencian su crecimiento y ganan roce de calidad contra jugadores más grandes y más fuertes.
Oberá Tenis Club es otro de los equipos con un plantel largo y con material para dar que hablar en la competencia. Su goleador es Máximo Koziarski (2006), que promedia 19 puntos por juego con un ridículo 59% de efectividad desde la larga distancia. En la pintura destaca el colombiano Edwin Niebles (pívot, 2.11m, 2005), uno de los más altos del certamen, que acumula un par de dobles-dobles en tres partidos. Y entre sus filas cuenta con el neuquino Drazen Sinigoj (escolta, 1.92m, 2005), que volvió al país tras una experiencia en el básquet colegial de Estados Unidos y representó a Argentina en el Mundial U17 de 2022.
Fuente: La Liga.
