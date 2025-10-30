Liga Nacional: OTC inicia una gira compleja por Córdoba

El Celeste (de récord 2-2) jugará desde esta noche tres partidos en tierras cordobesas cuando enfrente a Atenas, Independiente de Oliva e Instituto en cinco días, lo que será la primera gira de la temporada.
El primer juego será este jueves desde las 21 ante Atenas, el sábado a las 11.30 con Independiente de Oliva (por TyC Sports) y el lunes cerrará con Instituto a las 21.
Los dirigidos por Fabio Demti partieron el martes por la tarde y llegaron este mediodía con la reincorporación de Daviyon Draper, quien ya se viene entrenando diferenciado siendo evaluado día a día por el cuerpo médico, tras su operación de meniscos. Asimismo, el norteamericano Noah Allen no será parte del equipo por el resto de la temporada debido a que viajó a Estados Unidos por motivos personales.
Los Pibes también juegan
Por otra parte el equipo de la Liga Próximo jugará hoy a las 17 con Atenas.
Hasta el momento, los dirigidos por Ariel Checenelli tienen un récord de un triunfo y tres caídas.
Fuente: El Territorio.
