OTC inició la gira cordobesa con victoria sobre Atenas

OTC inició la gira cordobesa con victoria sobre Atenas

Oberá Tenis Club derrotó este jueves en Córdoba 79 a 65 a Atenas, en un juego que había comenzado adverso, pero se recuperó, jugó un buen básquet y sacó adelante el partido con un gran segundo tiempo.
Alejo Azpilicueta fue el goleador del equipo con 16 puntos, seguido por los 15 de Will Vorhees y los 14 de Agustín Brocal. El próximo enfrentamiento, será el sábado a las 11.30 vs Independiente (Oliva).

El Celeste tuvo un dura visita en su primer juego de la gira, Atenas había comenzado muy efectivo en lanzamientos de tres puntos, con Ferreyra y Montero que, sumados a las intervenciones de Sanders en la zona pintada, pusieron en ventaja al local 26-17.

Luego, comenzó la reacción del equipo de Fabio Demti. Le hizo muy bien el ingreso y los aportes de Azpi, que con un par de bombas y buenas defensas, levantó el equipo. Además, de las anotaciones de Vorhees, Brocal y Sansimoni. El equipo acortó diferencias y se fue al descanso 41-38.OTC inició la gira cordobesa con victoria sobre Atenas

Tras el descanso largo, OTC continuó en levantada. Ajustó la defensa, y desde allí, construyó su juego hacia adelante. Desde la conducción de Sansimoni y las conexiones entre Andújar con Brocal e Ianguas fueron claves para revertir el marcador y poner el tablero 53-57 tras un parcial de 12-19.

Desde ese momento, el Celeste no volvió a estar abajo del marcador. Si bien, el local buscó una reacción, pero no lo consiguió. OTC continuó con buenas defensas, y el ataque fluido. Los aportes de Quiroga y Barrales fueron importantes para no bajar el ritmo y quedarse con una importante victoria por 65-79.

El Celeste, logró así su tercer triunfo de la temporada en cinco presentaciones. El próximo juego, será el sábado 11.30hs vs Independiente de Oliva, transmitido por TyC Sports.OTC inició la gira cordobesa con victoria sobre Atenas

Parciales: 26-17, 41-38 (15-21), 51-57 (12-19), 65-79 (12-22).

Los Pibes no pudieron
En la antesala, por la Liga Próximo, cayeron 81-75. Los destacados del Celeste fueron Mousquere, Reizner y Costa con 15 puntos cada uno.

Con esta derrota, acumulan cuatro en cinco presentaciones.OTC inició la gira cordobesa con victoria sobre Atenas

El próximo juego, será este viernes a las 21 frente a Independiente (Oliva).

Fuente: prensa OTC.

Roberto Morales

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/basquetbol-nacional/2025/10/31/otc-inicio-la-gira-con-victoria-ante-atenas/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.