OTC inició la gira cordobesa con victoria sobre Atenas

Oberá Tenis Club derrotó este jueves en Córdoba 79 a 65 a Atenas, en un juego que había comenzado adverso, pero se recuperó, jugó un buen básquet y sacó adelante el partido con un gran segundo tiempo.
Alejo Azpilicueta fue el goleador del equipo con 16 puntos, seguido por los 15 de Will Vorhees y los 14 de Agustín Brocal. El próximo enfrentamiento, será el sábado a las 11.30 vs Independiente (Oliva).
El Celeste tuvo un dura visita en su primer juego de la gira, Atenas había comenzado muy efectivo en lanzamientos de tres puntos, con Ferreyra y Montero que, sumados a las intervenciones de Sanders en la zona pintada, pusieron en ventaja al local 26-17.
Luego, comenzó la reacción del equipo de Fabio Demti. Le hizo muy bien el ingreso y los aportes de Azpi, que con un par de bombas y buenas defensas, levantó el equipo. Además, de las anotaciones de Vorhees, Brocal y Sansimoni. El equipo acortó diferencias y se fue al descanso 41-38.
Tras el descanso largo, OTC continuó en levantada. Ajustó la defensa, y desde allí, construyó su juego hacia adelante. Desde la conducción de Sansimoni y las conexiones entre Andújar con Brocal e Ianguas fueron claves para revertir el marcador y poner el tablero 53-57 tras un parcial de 12-19.
Desde ese momento, el Celeste no volvió a estar abajo del marcador. Si bien, el local buscó una reacción, pero no lo consiguió. OTC continuó con buenas defensas, y el ataque fluido. Los aportes de Quiroga y Barrales fueron importantes para no bajar el ritmo y quedarse con una importante victoria por 65-79.
El Celeste, logró así su tercer triunfo de la temporada en cinco presentaciones. El próximo juego, será el sábado 11.30hs vs Independiente de Oliva, transmitido por TyC Sports.
Parciales: 26-17, 41-38 (15-21), 51-57 (12-19), 65-79 (12-22).
Los Pibes no pudieron
En la antesala, por la Liga Próximo, cayeron 81-75. Los destacados del Celeste fueron Mousquere, Reizner y Costa con 15 puntos cada uno.
Con esta derrota, acumulan cuatro en cinco presentaciones.
El próximo juego, será este viernes a las 21 frente a Independiente (Oliva).
Fuente: prensa OTC.
