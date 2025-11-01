El Celeste busca seguir de racha

Oberá Tenis Club arrancó su gira por Córdoba de la mejor manera y este sábado tendrá otra prueba complicada, en una nueva presentación en la fase regular de la Liga Nacional de básquet.
El jueves por la noche, el Celeste empezó mal, pero logró recuperarse ante Atenas y se quedó con una victoria clave para sumar puntos.
Hoy, desde las 11.30 y con televisación de TyC Sports, los de la tierra colorada se medirán con Independiente de Oliva, que atraviesa una situación similar a la de OTC en la tabla.
Es que el Celeste no pudo, todavía, encontrar una regularidad en el inicio de la temporada. Alternó buenas y malas actuaciones en casa y el gran golpe fue la eliminación de la Liga Sudamericana.
Luego de caer en casa ante Argentino de Junín, uno de los peores equipos del torneo, el Celeste se levantó con un triunfo ante Atenas, que es uno de los líderes del certamen junto ante Instituto, rival del lunes para los misioneros.
Ante el Griego, los dirigidos por Fabio Demti jugaron un buen básquet y sacaron adelante el partido con un gran segundo tiempo. Alejo Azpilicueta fue el goleador del equipo con 16 puntos, seguido por los 15 de Will Vorhees y los 14 de Agustín Brocal.
Esa será una clave hoy: tener variantes en la ofensiva. OTC necesita ser constante en su juego para no empezar los partidos abajo y tener que hacer un gran desgaste durante la segunda mitad.
“Veníamos de una derrota muy dura y llegamos a la gira muy concentrados. Era un partido muy difícil física y mentalmente y teníamos que estar preparados en defensa y lo supimos aprovechar”, analizó Alejo Azpilicueta tras el triunfo ante Atenas.
“Quedó demostrado que nuestro juego parte de la defensa, así que tenemos que seguir con esa mentalidad”, cerró el jugador celeste.
Por su parte, Independiente (O) viene de una gira por Santiago del Estero, en la que derrotó a Olímpico de La Banda y cayó frente a Quimsa en la capital provincial.
