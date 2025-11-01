OTC superó a Independiente de Oliva como visitante

Oberá Tenis Club se hizo fuerte lejos de casa y derrotó este sábado por la mañana a Independiente de Oliva, por un ajustado 84 a 83, para cosechar su segunda victoria en condición de visitante en la Liga Nacional de básquetbol.
Después del triunfo del pasado jueves ante Atenas, por 79-65, los dirigidos por Fabio Demti volvieron a pisar fuerte en territorio cordobés y alcanzaron su segunda victoria consecutiva, la cuarta sobre seis presentaciones en el certamen.
Bruno Sansimoni y Agustín Brocal fueron los puntos altos del Celeste, ambos con 15 puntos cada uno, en un equipo que supo aprovechar la diferencia obtenida durante los tres primeros cuartos para sacar ventaja y llevarse la victoria pese a la remontada del anfitrión en el último segmento de partido. En ese sentido, se destacó entre los dirigidos por Martín González el escolta chaqueño Fortunato Rolfi, autor de 17 puntos y máximo artillero del enfrentamiento.
La victoria le permitió al Celeste subir dos posiciones y alcanzar el cuarto escalón del clasificador, producto de las otras dos victorias que consiguió en el campeonato, ambas en condición de local, frente a San Lorenzo (85-76) y ante Unión de Santa Fe (84-66).
En efecto, además de la derrota que había sufrido ante La Unión de Formosa (87-80) en casa por la primera fecha, OTC venía de caer también en la Capital del Monte frente a Argentino de Junín, por 89-87. Fue entonces que inició la gira por tierra cordobesa que hasta el momento solo le dejó alegrías al Celeste. Ese periplo “en la ruta” se cerrará este domingo desde las 21 con el que quizás sea el rival más difícil de los tres, Instituto, en el microestadio Ángel Sandrín.
Fuente: Primera Edición.
