OTC no pudo con Instituto

Oberá Tenis Club perdió anoche por 70 a 68 como visitante frente a Instituto de Córdoba, cerrando su primera gira de la actual temporada de la Liga Nacional de básquet.
De todas formas, el balance es positivo, ya que en los juegos previos en tierras cordobesas se impuso a Atenas y a Independiente de Oliva.
Este lunes, el Celeste tuvo momentos de buen básquet y estuvo al frente durante casi todo el partido. La buena defensa, juego colectivo y efectividad de larga distancia le dieron la ventaja.
Pero la Gloria es un rival de probada jerarquía, con jugadores de experiencia y mucha garra, atributos que al final pesaron a su favor.
De todas formas, el elenco dirigido por Fabio Demti dispuso de la última pelota, pero el tiro del final fue esquivo.
El ex OTC Nicolás Copello fue el goleador de la noche con 22 puntos y justamente quien le dio vida a su equipo con una bandeja y libre adicional para pasar al frente a 26 segundos del cierre.
Después la visita dispuso de la chance de empatar, pero William Vorhees erró uno de los dos libres. En tanto, en la última Agustín Brocal probó de 3 para ganar, pero la bola no entró.
Más allá del resultado, la gira por Córdoba es altamente positiva, ya que además de volver con récord positivo 2-1, el equipo evidenció una madurez colectiva que no había tenido de local.
Santiago Barrales fue el goleador Celeste con 17 puntos, respaldado por Alejo Azpilicueta con 12 y Brocal con 10.
En la continuidad, el 14 de noviembre OTC recibirá la visita de Olímpico de La Banda, Santiago del Estero. Hasta el momento ostenta un registro de 4 victorias y 3 derrotas en el certamen.
Fuente: Daniel Villamea, El Territorio.
