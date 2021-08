El histórico regreso de CAPRI al baloncesto mayor

Mi茅rcoles 18: F煤tbol, 15.00 hs. Guacurar铆 vs Deportivo Corpus, semifinal del hexagonal para el Provincial de la FeMiFu, en Candelaria. Mi茅rcoles 18: B谩squetbol. 21.00 hs. CAPRI vs 2 de Abril y Tokio Amarillo vs Mitre Azul, por la 1掳 fecha de la Asociaci贸n Posade帽a. Viernes 20: B谩squetbol. 21.00 hs. Itap煤a vs Tokio Rojo y Mitre Azul vs Jorge Gibson Brown, por la 1掳 fecha de la Asociaci贸n Posade帽a. S谩bado 21: F煤tbol. 14.00 hs. Guacurar铆 vs La Picada; Guaran铆 vs Hurac谩n; Brown vs Mitre; Colectiveros vs Luz y Fuerza; Crucero vs Sporting y 脕gil vs Corpus, por la 3掳 fecha del Clasificatorio de la Liga Posade帽a.