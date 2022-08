Tokio Amarillo venció a Mitre y quedó más cerca

Lunes 15: Fútbol. 15.30 hs. Villa Cabello vs La Canterita y Argentinos Juniors-Estudiantes, por el torneo de Ascenso Unificado. Miércoles 17: Fútbol. 20.00 hs. Guaraní Antonio Franco vs Sporting de Santo Pipó, por el torneo Provincial de la FeMiFu, en Villa Sarita. Miércoles 17: Básquetbol. 21.30 hs. Tokio Amarillo (1) vs Bartolomé Mitre (0), segundo juego final del Apertura de la APBB, en el «Jorge R. Yamaguchi». Jueves 18: Fútbol. 15.30 hs. Sporting vs Deportivo Roca, partido de vuelta por la Copa Posadeña, en Santo Pipó.