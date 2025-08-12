Victoria de Brown ante Itapúa

Continuó anoche el torneo Apertura de la Asociación Posadeña de Básquetbol. En el polideportivo del instituto «Inmaculada Concepción» de Villa Urquiza, Jorge Gibson Brown se recuperó del traspié inicial y venció 110 a 49 a Itapúa Tenis Club.
Denis Lemes fue el máximo anotador del Verdirrojo con 41 puntos (4 triples), seguido por Emanuel Pereira con 21 mientras en el perdedor Gerardo Campos aportó 13 tantos.
Este martes, desde las 21.30, jugarán Villa Urquiza y Bartolomé Mitre, en el Polideportivo “Finito Gehrmann”.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
