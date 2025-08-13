Tokio volvió a las prácticas

El pasado lunes por la noche, Tokio dio inicio a sus prácticas de pretemporada en las instalaciones del estadio «Jorge R. Yamaguchi», marcando el regreso a la acción en la cancha tras la presentación oficial del nuevo director técnico, Matías Fernández.
El equipo se prepara con gran expectativa para disputar el Pre Federal Misionero y el primer entrenamiento contó con la presencia de jugadores que supieron ser campeones de la provincia hace menos de un mes y otros que ya son parte de la historia del club. Entre ellos se destaca el regreso del experimentado Dani Tabbia.
Además, el Oriental se da el lujo de volver a tener en cancha a Lucas Landi -foto-, jugador con un importante recorrido en la institución.
Fuente: El Territorio.
