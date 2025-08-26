Dos partidos por el Apertura posadeño

El torneo Apertura del baloncesto posadeño, continuará este martes con dos encuentros.
Desde las 21.30, Jorge Gibson Brown y Tokio se medirán en el estadio «Jorge R. Yamaguchi» mientras que CAPRI-Villa Urquiza se enfrentarán en el polideportivo «Finito Gehrmann».
Ambos choques corresponden a la tercera fecha del certamen que tiene como líder a Bartolomé Mitre, ganador de los dos juegos que disputó.
El otro invicto es su rival de toda la vida, Tokio, que debutó venciendo con amplitud a Luz y Fuerza.
Debido a la falta de canchas con piso deportivo, Brown será local en la cancha de su rival.
Las posiciones
Bartolomé Mitre (2-0), 4; Villa Urquiza (1-1), Jorge Gibson Brown (1-1) y Luz y Fuerza (1-1), 3; Tokio (1-0) e Itapúa Tenis Club (0-2), 2 y CAPRI (0-1), 1.
