Amplia victoria de Mitre sobre Itapúa

En la noche de martes, Bartolomé Mitre venció a Itapúa Tenis Club claramente por 180 a 28, en la continuidad de la Fase Regular del torneo Apertura de la Asociación Posadeña de Básquetbol.
Valentín Clara fue el máximo artillero del auriazul y del partido, con 22 tantos, escoltado por Elian Dalinger con 17, mientras que Nicolás Sánchez sumó 18 en el tricolor.
El conjunto local sumó su tercera victoria y se mantiene como invicto en el certamen capitalino.

Tabla de posiciones

EquiposJGPTFTCDif.Pts.
1Bartolomé Mitre330238153856
2Villa Urquiza32118317495
3Jorge Gibson Brown312240198424
4Tokio220160128324
5Luz y Fuerza211162131313
6Itapúa Tenis Club303127319-1923
7CAPRI202137144-72

Fuente: Meta Goles.

Roberto Morales

