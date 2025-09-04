Amplia victoria de Mitre sobre Itapúa

En la noche de martes, Bartolomé Mitre venció a Itapúa Tenis Club claramente por 180 a 28, en la continuidad de la Fase Regular del torneo Apertura de la Asociación Posadeña de Básquetbol.
Valentín Clara fue el máximo artillero del auriazul y del partido, con 22 tantos, escoltado por Elian Dalinger con 17, mientras que Nicolás Sánchez sumó 18 en el tricolor.
El conjunto local sumó su tercera victoria y se mantiene como invicto en el certamen capitalino.
Tabla de posiciones
|N°
|Equipos
|J
|G
|P
|TF
|TC
|Dif.
|Pts.
|1
|Bartolomé Mitre
|3
|3
|0
|238
|153
|85
|6
|2
|Villa Urquiza
|3
|2
|1
|183
|174
|9
|5
|3
|Jorge Gibson Brown
|3
|1
|2
|240
|198
|42
|4
|4
|Tokio
|2
|2
|0
|160
|128
|32
|4
|5
|Luz y Fuerza
|2
|1
|1
|162
|131
|31
|3
|6
|Itapúa Tenis Club
|3
|0
|3
|127
|319
|-192
|3
|7
|CAPRI
|2
|0
|2
|137
|144
|-7
|2
Fuente: Meta Goles.
