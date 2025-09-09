Vuelven a chocar Tokio y Mitre

Una nueva edición del clásico posadeño se jugará este martes, por la 4° fecha del torneo Apertura de la Asociación Posadeña de Básquetbol.
Desde las 21.30 Tokio y Bartolomé Mitre se enfrentarán en el estadio «Jorge R. Yamaguchi», en un duelo de invictos y con promesa de muchas emociones.
La fecha se inició anoche, con la victoria de CAPRI en condición de visitante ante Itapúa Tenis Club por 95 a 43.

Arbitraron Mauricio Benítez y Gonzalo Rotela y los parciales fueron 16-20, 8-19, 11-27 y 8-19.

Mañana miércoles, cerrarán la fecha Luz y Fuerza frente a Jorge Gibson Brown, en el microestadio del Instituto «Inmaculada Concepción», desde las 21.30.

Tabla de posiciones

EquiposJGPTFTCDif.Pts.
1Bartolomé Mitre330238153856
2Villa Urquiza32118317495
3Jorge Gibson Brown312240198424
4Tokio220160128324
5CAPRI312232187454
6Itapúa Tenis Club404170414-2444
7Luz y Fuerza211162131313

Fuente: redacción Deportes Misiones.

Roberto Morales

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/basquetbol-posadeno/2025/09/09/vuelven-a-chocar-tokio-y-mitre/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.