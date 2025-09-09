Vuelven a chocar Tokio y Mitre

Una nueva edición del clásico posadeño se jugará este martes, por la 4° fecha del torneo Apertura de la Asociación Posadeña de Básquetbol.
Desde las 21.30 Tokio y Bartolomé Mitre se enfrentarán en el estadio «Jorge R. Yamaguchi», en un duelo de invictos y con promesa de muchas emociones.
La fecha se inició anoche, con la victoria de CAPRI en condición de visitante ante Itapúa Tenis Club por 95 a 43.
Arbitraron Mauricio Benítez y Gonzalo Rotela y los parciales fueron 16-20, 8-19, 11-27 y 8-19.
Mañana miércoles, cerrarán la fecha Luz y Fuerza frente a Jorge Gibson Brown, en el microestadio del Instituto «Inmaculada Concepción», desde las 21.30.
Tabla de posiciones
|N°
|Equipos
|J
|G
|P
|TF
|TC
|Dif.
|Pts.
|1
|Bartolomé Mitre
|3
|3
|0
|238
|153
|85
|6
|2
|Villa Urquiza
|3
|2
|1
|183
|174
|9
|5
|3
|Jorge Gibson Brown
|3
|1
|2
|240
|198
|42
|4
|4
|Tokio
|2
|2
|0
|160
|128
|32
|4
|5
|CAPRI
|3
|1
|2
|232
|187
|45
|4
|6
|Itapúa Tenis Club
|4
|0
|4
|170
|414
|-244
|4
|7
|Luz y Fuerza
|2
|1
|1
|162
|131
|31
|3
Fuente: redacción Deportes Misiones.
