Mitre se quedó con un gran clásico

Santino Clara fue la gran figura del clásico posadeño y el goleador del juego

En un partido parejo de principio a fin, que recién se definió en los últimos segundos, Bartolomé Mitre derrotó anoche a Tokio en tiempo suplementario por 89 a 87, tras igualar en 79 al cabo de los 40′ reglamentarios, por la 4° fecha del torneo Apertura de la Asociación Posadeña disputado en el estadio «Jorge R. Yamaguchi».
Santino Clara fue la figura excluyente de la noche y el goleador auriazul con 26 puntos mientras que en Tokio sobresalió Facundo Teixeira con 21 anotaciones.
Esta noche, se completará la fecha con el choque entre Luz y Fuerza y Jorge Gibson Brown, en el microestadio del Instituto «Inmaculada Concepción».

De esa forma, Tokio perdió su invicto ante el clásico rival capitalino, que es el único líder del certamen, con 4 victorias.

Dirigieron Maximiliano Benítez y Cristian Duarte y los parciales fueron 20-17; 17-18; 24-21; 20-23 y 8-10.

Tabla de posiciones

EquiposJGPTFTCDif.Pts.
1Bartolomé Mitre440327240878
2Villa Urquiza32118317495
3Tokio321247217305
4Jorge Gibson Brown312240198424
5CAPRI312232187454
6Itapúa Tenis Club404170414-2444
7Luz y Fuerza211162131313

Fuente: redacción Deportes Misiones.

Roberto Morales

