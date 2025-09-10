Mitre se quedó con un gran clásico

En un partido parejo de principio a fin, que recién se definió en los últimos segundos, Bartolomé Mitre derrotó anoche a Tokio en tiempo suplementario por 89 a 87, tras igualar en 79 al cabo de los 40′ reglamentarios, por la 4° fecha del torneo Apertura de la Asociación Posadeña disputado en el estadio «Jorge R. Yamaguchi».
Santino Clara fue la figura excluyente de la noche y el goleador auriazul con 26 puntos mientras que en Tokio sobresalió Facundo Teixeira con 21 anotaciones.
Esta noche, se completará la fecha con el choque entre Luz y Fuerza y Jorge Gibson Brown, en el microestadio del Instituto «Inmaculada Concepción».
De esa forma, Tokio perdió su invicto ante el clásico rival capitalino, que es el único líder del certamen, con 4 victorias.
Dirigieron Maximiliano Benítez y Cristian Duarte y los parciales fueron 20-17; 17-18; 24-21; 20-23 y 8-10.
Tabla de posiciones
|N°
|Equipos
|J
|G
|P
|TF
|TC
|Dif.
|Pts.
|1
|Bartolomé Mitre
|4
|4
|0
|327
|240
|87
|8
|2
|Villa Urquiza
|3
|2
|1
|183
|174
|9
|5
|3
|Tokio
|3
|2
|1
|247
|217
|30
|5
|4
|Jorge Gibson Brown
|3
|1
|2
|240
|198
|42
|4
|5
|CAPRI
|3
|1
|2
|232
|187
|45
|4
|6
|Itapúa Tenis Club
|4
|0
|4
|170
|414
|-244
|4
|7
|Luz y Fuerza
|2
|1
|1
|162
|131
|31
|3
Fuente: redacción Deportes Misiones.
