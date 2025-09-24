Mitre sigue ganando en el Apertura

Mitre sumó un nuevo triunfo y se mantiene como líder invicto del Torneo Posadeño

Bartolomé Mitre sumó anoche su quinta victoria consecutiva en el torneo Apertura de la Asociación Posadeña de Básquetbol, al superar a Luz y Fuerza 79 a 54, en un partido jugado en el estadio de los auriazules.
José Galmarini fue el máximo anotador del juego y de los locales, anotando 20 puntos, mientras que Gonzalo Cañete aportó 14 para los «Eléctricos».

Posiciones

Roberto Morales

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/basquetbol-posadeno/2025/09/24/mitre-sigue-ganando-en-el-apertura/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.