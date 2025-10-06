CAPRI recibirá a Tokio por el posadeño

Dando inicio a la séptima fecha del torneo Apertura, este martes se jugará un muy interesante partido por el certamen posadeño de básquetbol.
Desde las 21, CAPRI (1-3) será local ante Tokio (3-1), en un choque entre conjuntos necesitados por la victoria para acercarse al liderazgo que mantiene en forma invicta Bartolomé Mitre, con seis victorias consecutivas.

En el cierre de la 6° fecha, en una doble jornada disputada en el microestadio del Instituto Inmaculada Concepción, el pasado miércoles, Bartolomé Mitre mantuvo su condición de líder invicto al superar a Jorge Gibson Brown por 91 a 72 mientras que en el segundo turno, Luz y Fuerza se impuso ante CAPRI por 84 a 71.

Las posiciones

EquiposJGPTFTCDif.Pts.
Bartolomé Mitre 66049736613112
Villa Urquiza532317331-148
Tokio431347286617
Jorge Gibson Brown523401376257
Luz y Fuerza523387370177
CAPRI413303271325
Itapúa Tenis Club505227479-2525

Fuente: redacción Deportes Misiones.

