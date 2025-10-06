CAPRI recibirá a Tokio por el posadeño

Dando inicio a la séptima fecha del torneo Apertura, este martes se jugará un muy interesante partido por el certamen posadeño de básquetbol.
Desde las 21, CAPRI (1-3) será local ante Tokio (3-1), en un choque entre conjuntos necesitados por la victoria para acercarse al liderazgo que mantiene en forma invicta Bartolomé Mitre, con seis victorias consecutivas.
En el cierre de la 6° fecha, en una doble jornada disputada en el microestadio del Instituto Inmaculada Concepción, el pasado miércoles, Bartolomé Mitre mantuvo su condición de líder invicto al superar a Jorge Gibson Brown por 91 a 72 mientras que en el segundo turno, Luz y Fuerza se impuso ante CAPRI por 84 a 71.
Las posiciones
|…
|Equipos
|J
|G
|P
|TF
|TC
|Dif.
|Pts.
|1°
|Bartolomé Mitre
|6
|6
|0
|497
|366
|131
|12
|2°
|Villa Urquiza
|5
|3
|2
|317
|331
|-14
|8
|3°
|Tokio
|4
|3
|1
|347
|286
|61
|7
|4°
|Jorge Gibson Brown
|5
|2
|3
|401
|376
|25
|7
|5°
|Luz y Fuerza
|5
|2
|3
|387
|370
|17
|7
|6°
|CAPRI
|4
|1
|3
|303
|271
|32
|5
|7°
|Itapúa Tenis Club
|5
|0
|5
|227
|479
|-252
|5
Fuente: redacción Deportes Misiones.
Comentarios recientes