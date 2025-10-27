Arrancan los playoffs del posadeño

El torneo Apertura de la Asociación Posadeña de Básquetbol, conocerá en las próximas horas los días y horarios que tendrán los partidos correspondientes a los playoffs de cuartos de final, los que se disputarán sin la participación de Bartolomé Mitre, el mejor de la fase regular, que espera rival en semifinales, el cual surgirá del choque entre Villa Urquiza-Jorge Gibson Brown.
De acuerdo a la ubicación en la tabla de posiciones de la fase regular, los restantes cruces serán Tokio-Itapúa y Luz y Fuerza-CAPRI, con ventaja de localía para los citados en primer término.
Esta instancia, es al mejor de dos partidos y, en caso de igualdad en puntos avanzará el mejor ubicado en la tabla de posiciones.
Distinto será el caso para las semifinales y la final, la cual se disputará al mejor de tres partidos, con ventaja de localía para Bartolomé Mitre, Tokio y Luz y Fuerza, en caso de avanzar éstos últimos.
Los cruces de playoffs
Fuente: redaccion Deportes Misiones.
