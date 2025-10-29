Comienzan los cuartos de final del Apertura del baloncesto posadeño

Este miércoles se pondrán en marcha los playoffs de cuartos de final del torneo Apertura que organiza la Asociación Posadeña de Básquetbol.
Desde las 21.30, jugarán Villa Urquiza y Jorge Gibson Brown, en el polideportivo del Instituto Inmaculada Concepción mientras que CAPRI recibirá a Luz y Fuerza.
Mañana jueves, será el turno de Tokio e Itapúa Tenis Club, que chocarán en el estadio «Jorge R. Yamaguchi».
La primera ronda de playoffs se jugará al mejor de dos partidos y, en caso de igualdad de puntos clasificará el equipo mejor posicionado en la tabla general.
Diferente será el sistema a aplicar en las semifinales y la final, que se disputarán al mejor de tres encuentros.
Bartolomé Mitre, que se quedó con el primer lugar de la fase regular en forma invicta, accedió directamente a las semifinales donde espera para conocer a su rival del choque entre Villa Urquiza-Brown.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
