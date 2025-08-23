Stefano Pierotti jugará en Mitre

El basquetbolista oriundo de Puerto Rico, con antecedentes notables en el baloncesto brasileño e italianao, arregló condiciones con Bartolomé Mitre y será parte del plantel auriazul que disputará el Pre Federal misionero, a iniciarse la semana entrante.
Pierotti, ya está entrenando con su nuevo club y estaría a disposición de Martinho para el debut en el segundo certamen anual de la Federación Misionera de Básquetbol, del cual surgirán nuestros representantes para jugar la próxima Liga Federal.
Mitre, de muy buena campaña en la última edición del torneo organizado por la CAB, se aseguró la continuidad del técnico Matías Martinho y renovó con los basquetbolistas Luciano Tantos, Quimey Acosta y Jonathan Thorp.
Además, sumó a Juan Delon, que viene de jugar en Sarmiento de Formosa y Martín Pérez, con antecedentes en Villa San Martín e Independiente de Santiago del Estero.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
