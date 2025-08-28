La Copa Misiones en el CePARD

El básquet misionero vivirá una jornada especial el venidero sábado en el CePARD, cuando el Ministerio de Deportes presente oficialmente la nueva cancha del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo, en Posadas.
El flamante espacio incorpora jirafas, soportes con aros y tableros de cristal, similares a los que se utilizan en competencias oficiales de alto nivel.
La acción comenzará a las 16 con un cruce femenino entre dos selectivos conformados por la Federación Misionera de Básquetbol (FMBB), uno con jugadoras de clubes del norte y otro con representantes del sur de la provincia. Será el primer turno de un evento que busca mostrar el potencial del básquet femenino en Misiones.
Luego, a partir de las 18, el atractivo central tendrá como protagonistas a Oberá Tenis Club y Tokio.
El “Celeste” llega en plena pretemporada, preparándose para encarar la Liga Nacional y la Liga Sudamericana, mientras que el “Japonés” apunta al Pre-Federal y a la Liga Federal como sus grandes desafíos. Ambos pondrán en disputa la Copa Misiones.
El encuentro, además, tendrá un fin solidario, la entrada será un juguete, iniciativa que busca sumar a la comunidad en un gesto de apoyo y solidaridad.
Desde el Ministerio de Deportes, la FMBB y los clubes participantes hicieron extensiva la invitación a escuelitas, instituciones y amantes del básquet a acercarse, disfrutar de la programación y conocer el nuevo reducto deportivo que se suma al patrimonio de la provincia.
Fuente: El Territorio.
