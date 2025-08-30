Debut triunfal de los tres conjuntos visitantes en el Pre Federal

Se puso en marcha anoche el Pre Federal de básquetbol, con victorias de los tres conjuntos que jugaron en condición de visitante.
Bartolomé Mitre, superó a Tirica, en Eldorado por 71 a 59; Oberá Tenis Club sorprendió en Posadas a Tokio, al cual derrotó 83 a 72 y el último campeón, CAPRI cayó frente a El Coatí 85 a 71.
Oberá Tenis Club se hizo fuerte en su visita Tokio, a quién lo derrotó 72-83 con una gran actuación de Máximo Koziarski, autor de 23 puntos (siete triples), bien acompañado por Tobías Reizner con 17.
El combinado Celeste tuvo una positiva performance, con momentos de buen juego, llegando a sacar más de 20 puntos en algunas etapas.
Desde el inicio, los dirigidos por Gastón Giuliani, marcaron presencia obteniendo una gran diferencia de 5-21 y 25-42 (20-21) en los dos primeros parciales. Con efectividad en lanzamientos externos, capturando rebotes y corriendo la cancha con mucha velocidad.
En la reanudación, el buen ritmo se mantuvo, ese tercer parcial volvieron a ser dominantes para llevar el marcador a 44-64 (19-22). El DT pudo rotar a los jugadores, sin perder intensidad.
Los últimos diez, fueron para el local, que reaccionó y llegó a ponerse a 10 puntos. Pero OTC, mantuvo la cautela y en el cierre contuvo la embestida y se quedó con el triunfo por 72-83 (28-19) ante los posadeños.
El Celeste, jugará la próxima fecha en Oberá, el viernes 5 ante El Coatí, que venció este viernes a CAPRI por 85 a 71, con una gran actuación de Valentín Labuckas, autor de 35 puntos (6 triples) en el quinteto vencedor mientras que Gastón Cichanowski anotó 16 tantos en CAPRI.
Por último, Bartolomé Mitre derrotó como visitante a Tirica 81 a 59, dejando en claro que es uno de los candidatos a ganar el Pre Federal.
Pérez Douthat con 21 puntos fue el goleador de Mitre, mientras que Joaquín Hofbauer anotó 15 en Tirica.
Fuente: prensa OTC y redacción Deportes Misiones.
