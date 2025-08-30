Se estrena la nueva cancha de básquet del CePARD

Esta tarde se presentará formalmente la nueva cancha de básquet del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD), ubicado en la ciudad de Posadas.
La jornada tendrá dos partidos de alto nivel. Primeramente, desde las 16, se medirán dos equipos femeninos de la federación misionera, uno con jugadoras de clubes del sur de la provincia y otros con chicas del norte misionero.
El otro plato fuerte será desde las 18 con el enfrentamiento entre Oberá Tenis Club y Tokio, dos equipos de la rama masculina que se están preparando para el inicio de la temporada. La entrada será un juguete. Se estrenarán jirafas con aros y tableros de cristal.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes