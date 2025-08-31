El CePARD estrenó su nueva cancha

El básquet misionero vivió una jornada inolvidable anoche con la inauguración de la nueva cancha del CePARD. El estadio, que luce con jirafas y tableros de cristal del mismo nivel que se utilizan en competencias oficiales, se estrenó con un marco espectacular de público, que además de disfrutar del deporte, participó de juegos y sorteos en un ambiente festivo.
En el primer turno, se enfrentaron dos combinados femeninos conformados por la Federación Misionera de Básquet, uno con jugadoras de clubes del Sur y otro con representantes del Norte provincial. El partido, intenso y parejo, finalmente quedó en manos del equipo del Norte, que celebró con gran entusiasmo el honor de haber ganado en el debut de la cancha.
Más tarde llegó el turno del encuentro estelar entre Oberá Tenis Club y Tokio.
El celeste, que se prepara para disputar la Liga Nacional y la Liga Sudamericana, mostró su jerarquía y se impuso por 92 a 77 al Japonés, que también está en plena puesta a punto para el Pre Federal.
Fue un partido vibrante, con ráfagas de buen básquet y la entrega de ambos equipos, que respondieron a la expectativa del público.
Desde el Ministerio de Deportes, la FMBB y los clubes participantes se destacó la importancia de este nuevo espacio para el crecimiento de la disciplina.
La jornada también tuvo un costado solidario, ya que la entrada se canjeó por un juguete, que será destinado a niños de la provincia.
Con esta inauguración, el básquet de Misiones suma un escenario de primer nivel, pensado para el alto rendimiento, pero también para acercar a la comunidad a un deporte que no deja de crecer en toda la provincia.
Fuente: El Territorio.
