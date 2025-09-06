Victorias de Tokio, Mitre y OTC

Se jugó anoche la 2° fecha del Pre Federal y hubo festejos de Tokio ante Tirica, de Bartolomé Mitre frente a CAPRI y de OTC, que superó a El Coatí.
Con una inspirada noche de Daniel Tabbia, autor de 29 puntos, el “Oriental” se quedó con un partidazo como local ante Tirica -reeditando la última final provincial-, por 89 a 87. Joaquín Hofbauer también marcó 29 tantos para los eldoradenses.
Bartolomé Mitre venció en forma contundente a CAPRI por 92 a 65, con 18 puntos de Stéfano Pierotti y de Juan Delon mientras que Joaquín Cajal sumó 16 tantos para los fusionados.
Por último, en Oberá, OTC venció a El Coatí 84 a 78, con 21 puntos de Drazer Sinigoj en el local y de Valentino Gallardo en la visita.
El triunfo de Tokio
Tokio vs Tirica. Fecha 2 del torneo Pre Federal y viejos conocidos, ya que pocos meses disputaron la final del Apertura del provincial que quedó en manos del japonés al cabo de tres juegos. No sólo a nivel institucional sino que los que integran sendos quintetos han tenido algún que otro pase por su actual oponente.
Con el nivel de conocimiento que otorga la confianza, la de hoy ha sido una gran noche de básquet. Se lo llevó Tokio pero el final, por lo cerrado, podría haber sido otro si la última jugada – en que Joaquín Hofbauer apostó a “triplear” como lo hizo toda la noche – era exitosa.
Sin embargo, el juego entre ambos no dejó al espectador con las manos vacías.
Por el contrario, hubo juego, hubo roce, hubo algunos encontronazos físicos y hasta algunos enojos y sobre todo hubo básquet.
La primera mitad más pareja, con una ventaja cuasi mínima para el local, mostró el ritmo particular que ambos planteles le ponen a esta cita. Con algunas falencias en defensa, Tirica permitió el ingreso nunca agradable de Tokio que festejó abajo del aro.
En contraposición el “felino” se acercó sagaz y a distancia para encestar de tres con la mano caliente de Hofbauer (28) escoltado por Friedrich y Cruce (ambos aportaron 17) y eso le permitió encaminarse a la igualdad.
Momento de álgidas emociones el cierre del segundo cuarto cuando una combinación de dos triples por lado hizo festejar al unísono al templo oriental.
Los protagonistas del momento: Hofbauer, Barlocchi, Cruce y Teixeira que llevaron el marcador a 41-37.
Al regreso del descanso, el conjunto visitante comenzó a dar las primeras señales del cansancio ante un rival que tiene recambio para largo. Así vía Landi, Tokio se logró acomodar para estirar la ventaja a 11.
Tirica ni Lerdo ni perezoso activó el modo turbo y aprovechó el momento de baja de efectividad en el local para sacudir el tablero.
A falta de 40 segundos, estaban a 4. Luego a falta de 10, a 2. La última jugada de Tirica buscó aprovechar la noche de Hofbauer para sellar victoria con triple pero no se pudo y el cierre fue de 89 – 87 con especial labor de Tabbia (29) para el festejo oriental.
Facundo Teixera con 14 y Augusto Duarte con 10 secundaron a Tabbia en el tanteador del dueño de casa, mientras que Friedrich con 17, Rodríguez con 16 y Paredes con 15 tuvieron buena sintonía con el aro para el felino.
Fuente: De la Tribuna TV y redacción Deportes Misiones.
Comentarios recientes