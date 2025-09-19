Duelo de invictos por el Pre Federal

La cuarta fecha del torneo Pre Federal Masculino de Primera División se pondrá en marcha este viernes, desde las 21.30, con acción en Oberá, Posadas y Eldorado.
El plato fuerte estará en la Capital del Monte, donde el Celeste y el Auriazul se medirán en un duelo que promete emociones.
Con tres victorias en igual cantidad de presentaciones, OTC llega entonado tras superar a Tirica en Eldorado, mostrando solidez defensiva y variantes ofensivas.
Bartolomé Mitre, en tanto, también atraviesa un gran presente, viene de vencer con autoridad a El Coatí y sostiene su invicto apoyado en el goleo de Pierotti y el buen funcionamiento colectivo.

En Posadas, Tokio intentará mantenerse en la pelea grande cuando reciba a El Coatí. Los orientales acumulan dos triunfos y una derrota, mientras que los de Eldorado llegan necesitados de recuperación tras la caída de local ante Mitre.

Por su parte, Tirica y CAPRI se verán las caras en Eldorado, en un choque clave para ambos equipos, que aún no lograron sumar regularidad en el torneo y necesitan salir del fondo de la tabla.

La jornada promete ser vibrante y puede empezar a marcar tendencias en la pelea por los primeros lugares.

Fuente: El Territorio.

Roberto Morales

