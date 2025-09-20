Gran victoria de OTC ante Mitre

Oberá Tenis Club quedó como único puntero del Pre Federal de básquetbol, al superar este viernes 75 a 73 a Bartolomé Mitre, en uno de los juegos correspondientes a la 4° fecha del certamen organizado por la Federación Misionera.
Edwin Niebles fue el destacado del encuentro con 21 puntos, ¡20 rebotes! y 33 puntos de valoración.
CAPRI cortó la mala racha en el Pre Federal y anoche sumó su primer triunfo en condición de visitante al superar en Eldorado a Tirica por 82 a 52.
Nicolás Rodríguez, reciente refuerzo, mostró su jerarquía y sumó 21 puntos, mientras que en el local Andrés Paredes aportó 13.
Por último, en el «Jorge R. Yamaguchi», Tokio obtuvo su tercer éxito consecutivo al vencer a El Coatí 96 a 78, con 20 puntos de Duarte y ahora comparte el segundo lugar de las posiciones con Mitre.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
