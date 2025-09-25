Viernes de clásico por el Pre Federal

La quinta fecha del torneo Pre Federal de Básquet promete emociones fuertes y cruces con sabor a clásico.
Dos partidos se jugarán el viernes en Posadas y el tercero cerrará la programación el lunes en Eldorado, todos con un condimento especial, la lucha por escalar en la tabla y mantenerse en carrera de cara a la segunda rueda.
Este viernes, el clásico posadeño Bartolomé Mitre-Tokio será uno de los platos fuertes de la jornada.
El Auriazul viene de caer ajustadamente frente a OTC (75-73), en un duelo de alto nivel donde Stefano Pierotti se destacó con 22 puntos.
El Oriental, en cambio, llega entonado tras su triunfo como local ante El Coatí por 97 a 78, con Augusto Duarte como figura al anotar 20 tantos. El choque se disputará desde las 21.30 en la cancha de Mitre.
En simultáneo, también en Posadas, CAPRI recibirá a OTC, líder e invicto del certamen con cuatro victorias en fila. El equipo Celeste viene de un gran triunfo sobre Mitre que lo mantiene en lo más alto, mientras que CAPRI llega motivado luego de conseguir su primera victoria en el torneo al superar a Tirica en Eldorado por 82-52. Nicolás Rodríguez fue clave en aquel juego con 21 puntos.
La fecha se completará el lunes, con el clásico del norte entre El Coatí y Tirica, desde las 21.30 en cancha del Coatí. Los locales buscarán recuperarse tras la derrota ante Tokio, donde Valentino Gallardo fue el máximo anotador con 24 puntos, mientras que Tirica intentará levantar cabeza después de un duro traspié frente a CAPRI.
Con cuatro fechas cumplidas, OTC domina la tabla con 8 unidades y un andar perfecto. Lo escoltan Mitre y Tokio con 7, mientras que El Coatí y CAPRI acumulan 5. Tirica, en tanto, suma 4 y necesita sumar para no perder terreno.
El Pre Federal sigue mostrando paridad, clásicos de alto voltaje y jóvenes talentos que se consolidan fecha tras fecha, en un torneo que gana atractivo a medida que se acerca la segunda rueda.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes