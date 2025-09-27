CAPRI le sacó el invicto a OTC

El exitoso arranque de OTC en el Pre Federal, tuvo su primer tropiezo anoche, cuando CAPRI lo venció por 75 a 60, en un partido jugado en el estadio de los fusionados, en el marco de la 5° fecha.
Fue el segundo triunfo al hilo de los posadeños, que tuvieron como figura a Nicolás Rodríguez, autor nada menos que de 31 puntos (5 triples), mientras que Milton Mousquere y Sinigoj sumaron 12 tantos cada uno para los obereños.
La fecha se completará el próximo lunes, con el clásico de la Capital del Trabajo entre El Coatí-Tirica, que jugarán desde las 21.30 en el estadio del primero.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
