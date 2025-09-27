El clásico posadeño volvió a ser de Bartolomé Mitre

Como había sucedido hace algunos días por el torneo capitalino, Bartolomé Mitre volvió a festejar ante su eterno rival, Tokio, esta vez por el Pre Federal y por 93 a 77, en el estadio de los auriazules.
En el ganador los goleadores fueron Juan Delon 20 puntos, Quimey Acosta 19, Franco Chiabotto 17 y Martín Pérez 12, mientras que en Tokio, Daniel Tabbia convirtió 19, Agustín Duarte y Pleszak 17 y Lisandro Gómez Quintero 12 tantos.
Con la victoria, Mitre alcanzó en la punta de las posiciones a Oberá Tenis Club, que perdió ante CAPRI en Posadas.
El partido
El inicio se hizo intenso, y con algunas perdidas por ese mismo nivel de juego, con Mitre predominando en la zona de tableros, especialmente el ofensivo con Delon y con Tokio trabajando más fase de ataque y con Duarte liderando con dos triples. Esa paridad se mantuvo hasta que restaban 3 minutos, cuando algunos lanzamientos exteriores del local comenzaron a marcar la diferencia, en tanto su adversario se mostraba errático desde la línea de libres, dilapidando la posibilidad de mantenerse en la sintonía anterior. Por eso no extrañó que el auriazul terminara arriba 25 a 15.
En el segundo parcial, Tokio mostró una actitud más decidida, con Pleszak y Duarte aportando en los rebotes y Tabbia y Gómez Quintero aportando mayor movilidad y tantos. Mitre con algunos jugadores cargados de faltas como Tantos y Pérez comenzó a repetirse con tiros exteriores sin la eficacia inicial. El aporte de Chiabotto, llegado en la semana para subrogar al lesionado Thorp comenzó a mostrar su ductilidad tanto en el juego interior y exterior. De esa forma, y con una mayor efectividad el japonés se puso a tiro al finalizar la primera mitad 46 a 43.
Sin embargo, la reanudación del juego ofreció un panorama distintinto por que en sólo dos minutos los de Martinho metieron un parcial de 13 a 3 para estirar la ventaja a 59 a 46, lo que le permitio con una suerte de doble base entre Pierotti y Stassi, manejar los tiempos para posicionar a su compañeros de cara al aro, o facilitar los espacios para lanzar con tiempo y espacio para concretar. Su oponente, a pesar del cremiento de Tabbia en la conversión comenzó a sufrir el partido sin posibilidades de achicar la diferencia que al final del tercer segmento quedó en 17 puntos, 72 a 55.
El último cuarto, fue una réplica del anterior con Mitre manejando con solvencia el juego, y aprovechando el aputo de Tokio en recortar diferencias, lo que lo llevó a tomar decisiones equivocadas en ofensiva. A falta de 6:05 el anfitrión estiraba ventajas poniéndose 82 a 57 y manejaba el trámite del cotejo. Tokio, con mucha garra intentó acercarse, pero ese esfuerzo sólo sirvió para descontar la ventaja que había acumulado su rival y dejarla en 16 unidades, 93 a 77.
