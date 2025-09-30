El Coatí lo dio vuelta y festejó

El Coatí y Tirica cerraron este lunes la 5° fecha de la primera rueda del Pre Federal de Básquet, organizado por la Federación Misionera de Básquetbol (FMBB).
Ante un excelente marco de público, El Coatí venció a los Felinos por 65 a 60. En el último cuarto encontró la efectividad de Valentino Gallardo, autor de 18 puntos, para revertir el resultado y quedarse con la victoria.
Mariano González fue el destacado de la noche tras convertir 22 tantos para el local. En los Felinos, Joaquín Hofbauer anotó 19.
