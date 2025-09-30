El Coatí lo dio vuelta y festejó

El Coatí y Tirica cerraron este lunes la 5° fecha de la primera rueda del Pre Federal de Básquet, organizado por la Federación Misionera de Básquetbol (FMBB).
Ante un excelente marco de público, El Coatí venció a los Felinos por 65 a 60. En el último cuarto encontró la efectividad de Valentino Gallardo, autor de 18 puntos, para revertir el resultado y quedarse con la victoria.

Mariano González fue el destacado de la noche tras convertir 22 tantos para el local. En los Felinos, Joaquín Hofbauer anotó 19.

Las posiciones

Liga Prefederal 2025

