Arrancan las revanchas del Pre Federal

Este viernes se pondrá en marcha la segunda rueda de la fase regular del Pre Federal que organiza la Federación Misionera de Básquet.
Los primeros en iniciar la 6° fecha serán OTC y Tokio, que jugarán desde las 19.30 en el «Luis Augusto Derna» obereño.
Desde las 21.30, en Eldorado El Coatí recibirá a CAPRI mientras que en Posadas, Bartolomé Mitre y Tirica chocarán en el reducto de los auriazules.
Al cabo de la primera rueda, Oberá Tenis Club (4-1) se ubica como líder del certamen, con el mismo récord que tiene Bartolomé Mitre, pero como perdió ante el Celeste, el desempate olímpico lo deja segundo.
Tercero está Tokio (3-2) mientras que El Coatí (2-3) que le había ganado a CAPRI (2-3) y le saca ventaja, está cuarto, cerrando las posiciones Tirica (0-5) que todavía no pudo ganar.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
