Tercera victoria al hilo para CAPRI

Se completó anoche la fecha inicial de la segunda rueda del Pre Federal misionero y CAPRI logró una gran victoria como visitante en Eldorado, donde superó a El Coatí por 78 a 75.
Nicolás Rodríguez, con 26 puntos y Joaquín Cajal, con 13, fueron los principales anotadores del conjunto dirigido por Eduardo Díaz, que en la próxima fecha recibirá a Bartolomé Mitre.
Los auriazules, sin inconvenientes vencieron a Tirica 91 a 50. Franco Chiabotto fue el goleador del encuentro, con 18 tantos, seguido por Martín Pérez Douthat, con 17 mientras que Joaquín Hoffbauer, con 12 y Néstor Friedrich, con 11 se destacaron en los eldoradenses.
La fecha había comenzado el jueves con el triunfo de OTC sobre Tokio, en el «Jorge R. Yamaguchi», 82 a 80 en una espectacular remontada después de estar 23 puntos abajo en el marcador.
Abultada victoria auriazul
Victoria auriazul 91 – 50 sobre Tirica en un partido donde Mitre se adueñó del juego en el primer cuarto con Acosta sumando de dos tras recuperaciones en la mitad de la cancha, Chiabotto abajo del aro con una gran efectividad y lastimando desde los 3 puntos con Pérez Douthat.
Por el lado de la visita, Hofbauer – siempre rendidor – aportó su cuota goleadora, pero no servía de mucho ya que en la ofensiva el local sacaba mucha diferencia. El cuarto cerraría 30-16 marcando una tendencia de cómo sería el desarrollo del partido.
Ya en el segundo cuarto Mitre empezó a rotar, dio lugar a jugadores del club como Carletti y Galmarini – que hoy jugó tras la ausencia de Delon -, Pierotti tomó las riendas del partido y con tres triples estiró aún más la ventaja. Los de la ciudad del trabajo tras el poco recambio hicieron entrar a sus juveniles donde el destacado fue Ohsenfeld de 16 años.
Se irían al descanso largo con una ventaja para el auriazul de 54-28.
Al regresar del descanso largo, Tirica ya con una actitud de entrega planchó el partido, el elenco local con mucha más jerarquía empezó a encaminar una victoria vía Tantos. Acosta, quien fue uno de los goleadores de la noche, anotaba puntos desde media distancia con efectividad de la línea de 3.
Ya con el partido sentenciado Martinho hizo que los jugadores más experimentados no sumen tantos minutos. Nicolás Boeri, técnico de Tirica volvió a jugar con Paredes y Hofbauer como estandartes en la ofensiva para tratar de achicar la diferencia pero Mitre con un juego colectivo moviendo la pelota encontraba a miradores muy solos mostrando una gran efectividad, sumándole a muchas perdidas de los eldoradenses en mitad de cancha que terminaban en bandejas fáciles para el local.
De los locales, el mayor aporte en puntos fue de Martín Chiabotto con 18 y Pérez Douthat con 17. De Tirica, Hofbauer cumpliendo la tradición concentró la mayoría de los puntos con 12 escoltado porNéstor Friedrich que aportó 11.
Victoria azurra
Otro de los encuentros que se desarrolló en la sexta fecha del certamen fue el cruce entre El Coatí y CAPRI. El visitante se terminó quedando con el juego luego de cerrarlo mejor en un final apretado: 75 – 78.
Los goleadores en CAPRI fueron Nicolás Rodríguez con 26 y Joaquín Cajal que sumó 13. Respecto a El Coatí, tuvo en la cúspide a Nicolás González y Valentino Gallardo que aportaron 22 puntos cada uno.
Fuente: De la Tribuna TV y redacción Deportes Misiones.
Comentarios recientes