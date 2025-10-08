En el “Día del futbolista Misionero”

Mañana jueves 9 de octubre a las 9.30 horas en la Cruz Mayor del Cementerio de la Piedad, de Posadas, la Asociación Civil Ex jugadores “Glorias de Misiones” en continuidad con lo establecido en fundamentos de su estatuto, realizará un homenaje con una ofrenda floral por el Día del Futbolista Misionero, instituido por Ley V N° 13 de la Provincia de Misiones en 2020.
Corría el año 1971 cuando debutaron jugando contra Boca Juniors en Posadas. Aunque Guaraní no logró el triunfo (cayó 1 a 0 ante el “Xeneize” con gol de Roberto Rogel), esa fecha marcó un antes y un después en la historia del fútbol misionero.
Por ello, cada 9 de octubre se celebra el Día del Futbolista Misionero en conmemoración a las glorias del fútbol de la tierra colorada. La iniciativa fue presentada en el 2019 por la Asociación Civil Exfutbolista Gloria de Misiones, integrada por ex jugadores del deporte más popular.
La Ley Provincial permite reconocer a los ex futbolistas que durante esos años y en la década del 80, del siglo pasado, consiguieron codearse con las grandes glorias del fútbol nacional, como así también recordar y reflejar páginas doradas del fútbol de la tierra colorada en décadas pasadas.
Fuente: Primera Edición.
