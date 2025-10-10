Pre Federal: CAPRI recibe a Mitre

Este viernes se disputarán dos partidos correspondientes a la séptima fecha del torneo Pre Federal Masculino de Primera División, en su segunda rueda.
En Posadas, CAPRI será local ante Bartolomé Mitre desde las 21:30 y, en simultáneo, El Coatí recibirá en Eldorado a Oberá Tenis Club.
El encuentro entre Tirica y Tokio será reprogramado y la FMBB informará la nueva fecha una vez que sea confirmada.
Los líderes al concluir la primera rueda son OTC y Bartolomé Mitre, ambos con un récord de 5 victorias y una derrota.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
