Pre Federal: CAPRI recibe a Mitre

Pre Federal: este viernes se juega parte de la séptima fecha

Este viernes se disputarán dos partidos correspondientes a la séptima fecha del torneo Pre Federal Masculino de Primera División, en su segunda rueda.
En Posadas, CAPRI será local ante Bartolomé Mitre desde las 21:30 y, en simultáneo, El Coatí recibirá en Eldorado a Oberá Tenis Club.
El encuentro entre Tirica y Tokio será reprogramado y la FMBB informará la nueva fecha una vez que sea confirmada.

Los líderes al concluir la primera rueda son OTC y Bartolomé Mitre, ambos con un récord de 5 victorias y una derrota.

