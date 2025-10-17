OTC sigue firme en la punta

Puede ser una imagen de básquet y texto que dice "" 考＆来 O DO BASIL YERBA YERBAMATI MATI OBLRO 13 GUERCO 0 AGUERC COMPENSADOS FENOLICOS DINCO CARA at.. ENIS ተትችማዘና FMBB FINAL 74|68 74 68 TIRICA 学 शাদদ"

Oberá Tenis Club logró un nuevo tiunfo en casa por el Pre Federal y se mantiene en lo más alto de las posiciones.
Anoche, superó a Tirica por 74 a 68, con Albano Costa como su figura y goleador del juego, con 20 puntos.
En la próxima fecha, visitará nada menos que a Bartolomé, el otro líder, Mitre en Posadas.

El partido correspondió a la 8° fecha, segunda de las revanchas, del certamen que organiza la Federación Misionera de Básquetbol y se jugó en el estadio «Luis Augusto Derna» de los obereños.

Fuente: Facebook OTC.

Roberto Morales

