CAPRI-Tirica en el inicio de la fecha

CAPRI y Tirica pondrán en marcha este miércoles la 9° y penúltima fecha de la fase regular del Pre Federal misionero, cuando se enfrenten desde las 21.30 en el estadio de los fusionados, en calle Hipólito Yrigoyen 2735 de la capital provincial.
El quinteto local que dirige Eduardo Díaz, viene de caer ante Tokio y necesita rehabilitarse ante su público recibiendo al último subcampeón provincial que también sufrió una derrota en la fecha pasada, frente a OTC, uno de los líderes del certamen.
La fecha, se completará el viernes con los partidos El Coatí-Tokio, en Eldorado y el gran duelo entre los dos primeros: Bartolomé Mitre-OTC, que se encontrarán en Posadas.
Las posiciones
Oberá Tenis Club (7-1) y Bartolomé Mitre (7-1), 15; Tokio (4-3) y CAPRI (3-5), 11; El Coatí (2-6), 10 y Tirica (0-7), 7.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
