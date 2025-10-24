Esta vez Mitre superó a OTC

ImageBartolomé Mitre venció por 83 a 73 a Oberá Tenis Club, en el marco de la 9° fecha del Pre Federal misionero y quedó como único puntero de la fase regular, con un récord de 8 victorias y una caída.
Además, se clasificó para disputar la próxima Liga Federal.
Franco Chiabotto fue el más destacado en Mitre, con 24 puntos; Juan Delon anotó 21 y Stéfano Pierotti, 19.
Máximo Koziarski fue el goleador de OTC con 19 puntos.
Tokio, por su parte, derrotó en Eldorado a El Coatí por 93 a 83.

Daniel Tabbia con 24 puntos y Lisandro Gómez Quintero con 21, fueron los líderes anotadores en el quinteto oriental, mientras que Valentino Gallardo anotó 27 en el local.

