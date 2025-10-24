Los líderes se miden en Posadas

Bartolomé Mitre y Oberá Tenis Club, punteros del Pre Federal misioneros, se medirán este viernes, desde las 21.30, en el estadio “auriazul”, en el partido más destacado de la 9° fecha, que comenzó anteanoche con la victoria de CAPRI sobre Tirica, 84 a 64.
Tanbién jugarán en Eldorado El Coatí y Tokio, a la misma hora.
Tanto Mitre como OTC vienen cumpliendo una sólida actuación y, en ocho partidos jugados, apenas sufrieron una derrota y comparten el primer puesto de la tabla de posiciones.
En la primera rueda, OTC se quedó con el triunfo al superar a Mitre 75 a 73.
