Mitre volvió a quedarse con el clásico

El clásico posadeño volvió a ser propiedad de Bartolomé Mitre, que anoche le ganó a Tokio por 91 a 71 en un partido jugado en el estadio «Jorge R. Yamaguchi» que lo tuvo casi siempre abajo en el marcador, pero que lo pudo revertir a fuerza de triples y un goleo repartido.
Stéfano Pierotti fue el goleador del partido con 27 puntos, mientras que Augusto Duarte con 20 se destacó en el local.
En los otros partidos de la última fecha de la fase regular del Pre Federal misionero, CAPRI doblegó en Oberá a un juvenil OTC por 87 a 72 mientras que El Coatí venció a Tirica en el clásico eldoradense, 75 a 62.
Los cruces de cuartos de final, deberán esperar hasta que se juegue el último partido pendiente, entre Tokio y Tirica.
Bartolomé Mitre, por su parte, espera rival en semifinales.
El clásico fue violeta
El Coatí manejó el juego siempre arriba en el tanteador y logró un nuevo triunfo en el duelo ante su eterno rival, Tirica, por 75 a 62.
Mariano González con 18 puntos fue el goleador del juego, mientras que Joaquín Hofbauer anotó la misma la cantidad en el felino eldoradense, que terminó sin triunfos la fase regular.
Éxito de CAPRI
El fusionado se impuso ante un joven OTC por 87 a 72, logrando así su quinto festejo en el torneo.
Alejo González Roa fue el máximo goleador en el ganador con 23 puntos, mientras que por el lado del dueño de casa se destacó Nahum Monsalve con 15.
Los posadeños se aseguraron el cuarto lugar de la tabla de posiciones, mientras que el Celeste se quedó con el segundo puesto y accedió directamente a semifinales.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
