Tokio puede cerrar la serie en casa ante Córdoba

Lunes 15: Básquetbol. 22.00 hs. Bartolomé Mitre vs Córdoba de Corrientes, play in de Liga Federal, en Mitre. Miércoles 17: Fútbol. 16.00 hs. Candelaria-La Picada, Sporting-Crucero, Mitre-Huracán y Colectiveros-1º de Mayo, por el Clasificatorio «Otto Pigerl» de la Liga Posdeña. Sábado 20: Rugby: 16.15 hs. CURNE vs CAPRI, por el Regional NEA, en Resistencia. Domingo 21: Fútbol. 16.00 hs. Crucero vs Juventud Antoniana, por la 12° fecha del Federal A, en el «Andrés Guacurarí».