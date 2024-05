Talleres sorprendió a Colón y se adelantó en la serie de playoffs

Lunes 13: Básquetbol. 21.30 hs. Bartolomé Mitre vs 2 de Abril, en Mitre y Tokio Amarillo vs Tokio Rojo, en Tokio, por la 1° fecha del Apertura posadeño. Miércoles 15: Fútbol. 15.30 hs. Jorge Gibson Brown vs La Canterita, por el Apertura de la Liga Posadeña, en el «Salvador Nosiglia». Viernes 17: Básquetbol. 21.30 hs. Riachuelo vs OTC, por la Liga Nacional, en La Rioja. Viernes 17: Básquetbol. 21.30 hs. Bartolomé Mitre vs Tamanduá; CAPRI vs El Coati; Tokio vs OTC y Tirica vs Siglo XXI, por los cuartos de final de la Liga Provincial. Sábado 18: Automovilismo. 10.00 hs. Entrenamientos y clasificación del Misionero de Pista, en el autódromo Rosamonte de Posadas. Sábado 18: Fútbol. 16.00 hs. Crucero del Norte vs Juventud Antoniana, por la 10° fecha del Federal A, en el «Andrés Guacurarí».