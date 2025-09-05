Tokio suma jerarquía con Gómez Quintero y Duarte para el Pre Federal

Tokio sigue sumando nombres de jerarquía para afrontar el Pre Federal Misionero 2025. En las últimas horas confirmó la llegada de dos refuerzos que ya trabajan bajo las órdenes del cuerpo técnico, Lisandro Gómez Quintero y Augusto Duarte.
El primero en incorporarse es Gómez Quintero, escolta de 1,86 metros nacido en Aristóbulo del Valle, que viene de disputar la última temporada en GEPU de San Luis. Con un juego equilibrado entre ataque y defensa, el misionero aportará talento, intensidad y versatilidad al perímetro del equipo oriental.
Por su parte, Augusto Duarte, pivote chaqueño de 24 años y 1,94 metros, también se sumó al plantel posadeño.
Tras su paso por Chamical y con experiencia en Colón de Santa Fe, el interno ya debutó oficialmente con la camiseta de Tokio el pasado viernes, mostrando fortaleza en la pintura y carácter combativo.
Con estas incorporaciones, Tokio refuerza su rotación con presencia local y regional, y deja en claro que su objetivo es ser protagonista en el certamen y potenciar el básquet misionero con un plantel cada vez más competitivo.
Fuente: El Territorio.
